Лолита Милявская покинула Россию

Лолита Милявская приехала в Болгарию, чтобы поздравить родных с 8 Марта

Лолита Милявская в своем аккаунте в соцсетях проинформировала подписчиков о том, что она покинула Россию, сообщает kp.ru .

По словам певицы, целью ее поездки в Болгарию стало поздравление самых близких женщин — матери и дочери — с 8 Марта.

Артистка рассказала, что дорога оказалась достаточно сложной из-за забытого ею снотворного. Путешествие с пересадками заняло около 12 часов.

«Вырубило меня в такси, и таксист мне говорит: „Лолита, вы приехали.“ А я такая: „Что? Варна? Стамбул? Москва?“ Зашла в свою квартиру — здесь 15 градусов, сыростью пахнет и дубак. Но так спать хочется, я пару часов посплю», — поделилась Лолита.