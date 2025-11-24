Лобненский Лицей стал победителем Всероссийского конкурса образовательных организаций

Делегация лобненского Лицея приняла участие в Невской Образовательной Ассамблее, которая проходила с 20 по 23 ноября в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие объединило ведущие образовательные учреждения страны для обмена педагогическим опытом и обсуждения актуальных вопросов развития системы образования.

Лицей удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2025». Учебное заведение отмечено наградой сразу в двух номинациях: «Лидер в разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей обучающихся» и «Лидер в создании комфортной образовательной среды».

В рамках торжественной церемонии закрытия ассамблеи директору лобненского лицея Анне Калюжной вручили памятный знак «Эффективный руководитель — 2025». Награда свидетельствует о высоком уровне управления образовательным учреждением и достижении значимых результатов в педагогической деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.