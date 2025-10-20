Лобненские волонтеры участвуют в 100-й гуманитарной миссии на освобожденных территориях

Братья Артем и Данила Сафоновы из Лобни вошли в состав 100-й гуманитарной миссии «Молодой Гвардии Единой России» на освобожденных территориях. Волонтеры отправились в Луганск, где будут заниматься доставкой гуманитарной помощи местным жителям и работать в госпитале, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии отправки добровольцев принял участие секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«За небольшой промежуток времени через эту гуманитарную миссию прошли 6,5 тысяч человек. Искренне благодарим вас за реальную помощь, которую вы доносили до людей, которые в ней нуждаются», — отметил он.

Волонтеры МГЕР уже не раз помогали жителям Донбасса, Новороссии, а также приграничных регионов России.

«Молодая гвардия Единой России» — это молодежная общественная организация, созданная в 2005 году. Ее основные цели — воспитание у молодежи патриотизма и распространение идей гражданского общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.