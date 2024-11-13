Лобненские школьники посетили фабрику «Сегежская упаковка»

В рамках Федерального проекта «Билет в будущее» школьники городского округа Лобня продолжают посещать с экскурсиями разные предприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, ученики МБОУ СОШ № 2 посетили фабрику «Сегежская упаковка», которая в этом году вступила в проект. Учащимся выдали специальную униформу, провели экскурсию по цехам. По окончанию мероприятия всем подарили подарки.

Учащиеся лобненского лицея отправились изучать цеха пищевого производства в ИП «Чепенко». Прежде чем пройти в пищевой цех, ребята переоделись в спецодежду и особенно тщательно вымыли руки. Организаторы рассказали об особенностях производства и показали как изготавливается и раскатывается тесто. В конце ребята получили в подарок сладкие маффины местного производства.

Благодаря реализации профориентационных мероприятий для школьников, у ребят есть возможность определиться с выбором профессии уже со школьной скамьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.