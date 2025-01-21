Лютые морозы с ледяным ветром: российский регион ждет резкая смена погоды

Резкое похолодание ждет Кузбасс к концу рабочей недели. На смену оттепели придут 30-градусный мороз и ледяной порывистый ветер, сообщает «Ciбдепо» со ссылкой на кемеровский Гидрометцентр.

Если сейчас в регионе не по-сибирски тепло и около нуля градусов, то уже в ночь на 24 января температура упадет до минус 20-25 градусов, а местами ударят 33-градусные морозы. В ряде районов ночные морозы будут не такими трескучими — от минус 17 до 22 градусов.

Пятничной ночью в Кемеровской области также ожидается метель и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

В Гидрометцентре добавили, что днем 24 января температура повысится, а местами термометры покажут от 14 до 19 градусов ниже нуля. В дневное время осадков преимущественно не ожидается.