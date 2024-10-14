«Людоедство в больных умах»: лидер партии Думы резко осудил налог на бездетность

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Депутат Сергей Миронов: идею налога на бездетность надо проверить на экстремизм

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что идею обложения россиян налогом на бездетность нужно изучить на предмет экстремизма. По его словам, у некоторых людей тема демографии «оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом», сообщает РИА Новости .

Законодатель припомнил слова директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца. Последний ранее предложил обложить российские семьи, не имеющие детей, ежемесячным налогом на сумму 30-40 тысяч рублей.

По мнению Миронова, силовым структурам нужно проверять подобные идеи на предмет экстремизма.

«Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом», — сказал руководитель думской фракции.