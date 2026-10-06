Люди с инвалидностью могут бесплатно получить коляски и слуховые аппараты

Государство оплачивает технические средства реабилитации, включенные в индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА). Об этом рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов, сообщает RT .

Средство должно входить в федеральный перечень. Его вид и параметры необходимо указать в ИПРА с учетом медицинских показаний. Это предусматривает статья 11.1 закона № 181-ФЗ.

«В него входят, в частности, различные опоры и средства передвижения, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, противопролежневые матрацы и подушки, слуховые аппараты. Обычный ортопедический матрас в этот перечень не входит, но при соответствующих показаниях в ИПРА может быть включен противопролежневый матрац», — пояснил Виноградов.

Получить изделие можно через Социальный фонд России или по электронному сертификату. Заявление принимают на «Госуслугах», в службах фонда, многофункциональных центрах, принимающих такие заявления, и по почте. Фонд выдает направление к поставщику.

Сертификат привязывают к действующей карте «Мир». Разницу в цене можно доплатить, неиспользованный остаток не выплачивают.

При отказе, задержке или несоответствии изделия программе юрист посоветовал письменно обратиться в фонд с копией ИПРА и подтверждающими документами. Споры о показаниях и параметрах решают через медико-социальную экспертизу.

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