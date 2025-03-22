Люди несут цветы к «Крокус Сити Холлу» в годовщину теракта

Люди несут цветы к концертному залу «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в годовщину теракта, жертвами которого стали 145 человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Цветы в память о жертвах теракта возлагают к памятнику с журавлями из темного мрамора, который возвели напротив концертного зала. Его официальное открытие состоялось в субботу в 12:00. До открытия возложить цветы пускали лишь близких погибших и пострадавших.

Также цветы к мемориалу возложил поисково-спасательный отряд «СпасРезерв», который принимал участие в спасении людей в день страшной трагедии.

На памятник нанесли надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» случился 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и начали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что трагедия в «Крокусе» — это «общая боль и общее горе».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру», — отметил глава Подмосковья.