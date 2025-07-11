Люди, которые нашли призвание, поделились своими историями

Сервис по трудоустройству «Авито Работа» запустил проект под названием «Когда ты нашел свое место, это заметно». В рамках него собраны вдохновляющие примеры из жизни людей самых разных профессий — от преподавателей, медиков и пожарных до продавцов, машинистов и офисных специалистов. Основная идея кампании — показать, насколько важна каждая профессия и как работа, приносящая радость, может изменить жизнь к лучшему, сообщили в пресс-службе сервиса.

Первая часть проекта стартовала в социальных сетях. Блогеры, которые ведут страницы о своей работе, опубликовали видеоролики под официальный саундтрек — песню «К окраинам» исполнительницы Рушаны. В этих видео они продемонстрировали свой обычный день, уже после того, как нашли «свое место» — будь то автомеханик, тренер по плаванию, моряк, удаленный сотрудник или представитель других специальностей.

Кроме видеозаписей, участники проекта поделились развернутыми историями о том, как им удалось реализоваться в профессии. Все материалы собраны на специальном ресурсе — Доске почета. Среди них:

Максим Исаев, который пошел по стопам отца и стал пожарным, как и его родитель с 13-летним стажем;

Александр Жук, инженер-механик, устроившийся на контейнеровозы и побывавший в 50 странах, пересек все океаны, кроме Северного Ледовитого;

Иван Матюшов, тренер по плаванию, разработавший собственную методику обучения и открывший несколько школ, где учит детей и взрослых любить воду;

Продавец-консультант из «ВкусВилла», который по совету мамы нашел работу, помогающую людям питаться вкусно и полезно;

Юлия Сычева, прошедшая путь от обучения блинопечению до должности управляющей ресторанами «Теремок»;

Менеджер по сбору заказов в «Азбуке Вкуса», которая искала подработку на лето, но осталась в компании, чтобы дарить клиентам заботу с каждым заказом;

Алексей Мальшаков, машинист электровоза, последовавший примеру брата и занявший второе место в конкурсе лучших машинистов России.

Те, кого вдохновили эти истории, могут нажать кнопку «Похожие вакансии» и перейти к списку актуальных предложений от работодателей. Помимо блогеров, к проекту подключились крупные компании-партнеры, включая «ВкусВилл», «Азбуку Вкуса», «Теремок» и РЖД, которые также рассказали о своих сотрудниках.

Прием новых историй на Доску почета продолжается. Организаторы приглашают всех желающих поделиться своими достижениями: как они нашли любимое дело, помогли другим или даже встретили любовь благодаря работе. Лучшие заявки будут опубликованы, а их авторы получат шанс выиграть призы: смартфон Samsung Galaxy S25, умные часы Samsung Galaxy Watch 6 или наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Подать заявку можно до 27 июля, подробные условия — на странице проекта.

Для тех, кто еще в поисках своего призвания, на сайте есть кнопка «Найти свое место» — она ведет на сервис, где собраны актуальные вакансии для разных профессий.