Любви все возрасты: психолог рассказала об отношениях мужчины с женщиной старше

Психолог Майя Голубева заявила, что молодой мужчина при желании смело может строить отношения с женщиной старше его, между ними возможна любовь, но есть свои особенности, сообщает RuNews24.ru .

«Разница в возрасте может привести к разным взглядам на жизнь, интересы и ценности. Молодому мужчине может быть интересно общение с опытной женщиной, которая может поделиться своим жизненным опытом и мудростью», — сказала специалист.

Однако, по ее словам, женщина должна быть готова к стремлению мужчины к независимости и самореализации, и это может вызывать преграды в отношениях.

Кроме того, на такие пары оказывает давление общество. Дело в том, что они разрушают стереотипы, согласно которым мужчина может быть счастлив только с ровесницей или девушкой младше. Это вызывает сомнения и неуверенность у партнеров, им становится сложнее прямо говорить о своих чувствах.