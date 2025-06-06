Любовь и свара: что известно о конфликте Дональда Трампа и Илона Маска

Корень последних недопониманий президента США Дональда Трампа и предпринимателя и миллиардера Илона Маска лежит в неприятии Маском политики Трампа, а также в соперничестве, сообщает kp.ru .

«Пора сбросить действительно грандиозную бомбу: Трамп фигурирует в списках Эпштейна. Вот причина, по которой они не были обнародованы», — написал Маск на своей странице в принадлежащей ему соцсети Х.

То есть миллиардер косвенно обвиняет президента США в педофилии. Кроме того, Маск согласился с твитом другого блогера, предлагавшего объявить Трампу импичмент и поставить на его место вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ранее Трампа и Маска связывали крепкие дружеские отношения: предприниматель разблокировал аккаунт главы государства в X и активно поддерживал его в предвыборной кампании. Он помогал ему финансово и советовал своим сотрудникам голосовать за нынешнего президента.