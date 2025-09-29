Любятинка и Роман Варакин выступили на «Российской креативной неделе»

С 25 по 27 сентября в Москве проходила «Российская креативная неделя» — одно из главных событий в индустрии. В деловой программе форума активное участие приняли резиденты продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», передает пресс-служба компании.

«Участие наших резидентов в столь масштабном мероприятии в очередной раз подтверждает статус продюсерского центра как ключевого игрока на рынке. Мы создаем экосистему, где таланты становятся голосом креативной индустрии», — сказала генеральный директор «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

В первый день форума состоялась сессия «Профессия — инфлюенсер: эволюция творчества в цифровых медиа». Спикером выступила артистка, блогер и телеведущая Любятинка, которая поделилась с аудиторией своим взглядом на трансформацию роли создателя контента в условиях быстро меняющейся digital-реальности.

27 сентября, в День молодежного креативного предпринимательства при поддержке Росмолодежи, с докладом выступил блогер-корреспондент и автор популярного блога «А где Рома?» Роман Варакин. Он принял участие в дискуссии «Социальные медиа — больше, чем бизнес. Как технологии помогают достучаться до сердец аудитории». В своем выступлении Роман раскрыл тему «Бизнес на контенте», рассказав о своем опыте развития в индустрии и проследив эволюцию блогинга от базового хобби до профессиональной деятельности.