Любителям кошек рассказали о необычных привычках их питомцев

Кошки — это не только милые и игривые питомцы, но и настоящие привереды, особенно когда дело касается питьевой воды. Многие владельцы домашних животных замечают, что пушистые любимцы предпочитают пить воду из-под крана, а не из обычных мисок. Причина предпочтения к проточной воде, как отмечают специалисты Госветслужбы Московской области, кроется в том, что она кажется кошкам более свежей и чистой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Кроме того, кошки не любят, когда их усы касаются поверхности воды, что делает использование фонтанчиков и кранов особенно привлекательным выбором.

Интересно, что многие коты отказываются пить из миски, стоящей рядом с их едой. Это связано с тем, что остатки пищи могут загрязнять воду, а кошки по своей природе достаточно чистоплотны и чувствительны к условиям своей окружающей среды. Нормы потребления жидкости для кошек варьируются, но в среднем они должны получать до 50 граммов воды на 1 кг веса в день. При этом в жару и в отопительный период их потребность в воде значительно возрастает. Чтобы удовлетворить эту потребность, рекомендуется ставить емкости с водой в нескольких местах.

Также многие кошки предпочитают пить из больших мисок или даже тазиков. Важно помнить, что свежая, чистая вода должна быть всегда доступна кошке. Регулярная смена воды поможет избежать размножения бактерий. В качестве посуды для воды ветеринары рекомендуют выбирать миски из стекла, керамики или металла, так как пластиковая посуда может предрасполагать к накоплению микробов из-за образования царапин. Кошки также предпочитают широкие и глубокие миски, так что стоит обратить внимание на форму емкости.

Если вы заметили изменения в поведении или питании вашего питомца, рекомендуется обратиться к специалистам.

Госветслужба Подмосковья предлагает услуги по выявлению проблем со здоровьем домашних животных.

Найти ближайшую ветеринарную клинику можно, позвонив по телефону: 8 (495) 668-01-25, который работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Кроме того, запись на прием доступна через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.