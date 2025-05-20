Любитель вентиляции: обнаженного у окна мужчину задержала полиция

В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса рассказали, что полиция заинтересовалась новокузнечанином, стоявшим голым у окна, сообщает Сiбдепо .

Отмечается, что фотографии окна с обнаженным мужчиной в нем начали появляться в городских пабликах, после чего их заметили правоохранительные органы.

Служителями закона была организована проверка по этому факту. В ходе проверки удалось установить личность гражданина, оказалось, что им был мужчина 51 года. Нарушитель признал свою виновность, и сейчас любитель вентиляции задержан.

«Если вы стояли и вас видели люди — это подходит под статью о „мелком хулиганстве“ 20.1 КоАП РФ», — заявили в пресс-службе местной полиции.

Также отмечается, что в качестве наказания мужчине назначен штраф. Ему необходимо заплатить тысячу рублей.