Люберцы приняли более ста детей из Курской области

Городской округ Люберцы принял более ста детей из Курской области. Сегодня из Люберец в Курск отправляют первые машины с гуманитарным грузом, рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«Ребята разместились в московском областном санатории «Центр медицинской и социальной реабилитации детей» в Малаховке. Специалисты уже осмотрели детей, помогают им освоиться на новом месте», — отметил глава.

В городском округе Люберцы работают пункты приёма гуманитарной помощи для жителей Курской области. Они открыты по трем адресам: в местном отделении партии «Единая Россия» (г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22, телефон: 8 (495) 503-55-36), в центре поддержки участников СВО и их семей (г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 120, к.3, телефон: 8 (909) 964-05-05) и в библиотеке «Бригантина» (г. Люберцы, ул. Мира, дом 19).

Ранее губернатор заявил, что основная задача властей Подмосковья — помощь детям из Курской области, эвакуированным из-за атаки ВСУ на регион.

«Мы постоянно на связи с врио губернатора Курской области. Первое, о чем попросил Алексей Смирнов — помочь детям. Сейчас это наша основная задача», — заявил Воробьев.