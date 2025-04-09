Люберецкий техникум экономики и права стал победителем Грантового конкурса

Техникум экономики и права из городского округа Люберцы стал победителем Грантового конкурса Российского движения детей и молодежи «Движение первых — 2025». Об этом сообщили в учебном заведении, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На конкурс было подано 5 567 заявок из 89 регионов страны, из них поддержку получили 513 лучших инициатив.

«Проект техникума — научно-просветительская лаборатория „ПРОсвет“ — вошёл в число победителей конкурса. Он будет реализован в 2025 году с использованием грантовых средств по всей стране. Сумма грантовой поддержки составила 8,9 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Научно-просветительская лаборатория «ПРОсвет» — это молодежный научный центр, созданный совместно ТЭП и Финансовым университетом. Его задача — разработка и распространение технологий патриотического воспитания среди школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов.

В течение 2025 года лаборатория «ПРОсвет» разработает интерактивную просветительскую игру для внедрения в школах по всей России, создаст банк открытых лекций для студентов колледжей и университетов, а также проведет конкурс исследовательских работ и научную конференцию, которые станут ежегодными и получат статус всероссийских мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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