Люберецкие студенты узнали о необходимых навыках для старта карьеры в ИТ

В рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет» учащиеся Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина специальности «Информационные системы и программирование» посетили мероприятие «Путь ИТ-инженера: офлайн ивент для студентов», передает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты провели один вечер в офисе компании КРОК, чтобы познакомиться с практической стороной современных технологий. Они попробовали себя в роли инженеров, пообщались с экспертами и узнали о необходимых навыках для успешного старта карьеры в ИТ.

В ходе мероприятия участники посетили обзор инженерных треков КРОК и познакомились со стажерами компании. В командах они создали авторский проект на базе программного обеспечения Revit и настроили системы безопасности, инженерные и мультимедийные системы. Кроме того, студенты протестировали замену и перестановку оборудования, а также восстановили работу колл-центра.

Мероприятие позволило учащимся получить ценный практический опыт и расширить свои знания в области ИТ-инженерии.

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