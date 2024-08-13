Люберецкие молодогвардейцы раздали светоотражающие значки детям

Детям раздали памятки по ПДД и светоотражающие значки. Акция прошла при поддержке проекта «Единой России» «Безопасные дороги».

«Ежемесячно совместно с представителями ГАИ мы проводим акции для детей, в рамках которых рассказываем о правилах поведения на дороге и во дворах. Также сегодня мы раздали ребятам открытки и светоотражающие значки», — рассказала и. о. руководителя местного отделения «МГЕР» Анна Лисак.

Ребятам рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения во дворах, особенно при катании на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также ношения световозвращающих элементов на верхней одежде, чтобы быть видимыми на дороге.

Анна Лисак подчеркнула, что в текущем месяце молодогвардейцы будут чаще проводить подобные акции в связи с приближающимся новым учебным годом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.