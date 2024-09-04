Люберецкие добровольцы отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Добровольцы из Люберец отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе округа.

Для бойцов добровольческого батальона «БАРС-32» им. П. Судоплатова приобрели продуктовые наборы, средства личной гигиены, маскировочные и рыболовные сети.

«Всегда стараемся оперативно реагировать на обращения и просьбы военнослужащих. Сейчас нам, как никогда, важно быть вместе», — сказал активист Дмитрий Кудинов.

В батальоне Судоплатова служат десантники, спецназ, бойцы ССО, ЧВК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.