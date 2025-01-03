Люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» проведет 10 показательных выступлений в «Тимирязев Центре»

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира люберчанин Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», проведет десять показательных выступлений по сценическому экстриму в «Тимирязев Центре». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Выступления пройдут с 3 по 17 января на сцене «Земли спорта» — интерактивной выставки «Город профессий АПК „Я в Агро“. Экспозиция организована Минсельхозом России.

Сергей Агаджанян установит рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму — 10 за 15 дней. Шоу станут важным этапом подготовки люберчанина к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он планирует установить весной этого года в честь Дня Победы.

Во время выступления Русский Халк будет надувать грелки до разрыва, ломать стальные стержни и скручивать походные миски и сковородки. Он также поделится своими самыми яркими и сложными рекордами, которые будут транслироваться на экране. Посетители смогут пообщаться с рекордсменом и задать ему вопросы.

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