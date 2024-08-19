Люберчане смогут поздравить Чебурашку с днем рождения в парке 20 августа

Жители городского округа Люберцы смогут поздравить Чебурашку с днем рождения в Парке сказок (п. Томилино) 20 августа. Мероприятие состоится в рамках программы губернатора Московской области А. Ю. Воробьева «Лето в Подмосковье», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во вторник, 20 августа, посетители Парка Сказок (п. Томилино, ул. Плеханова, 8) приглашаются на день рождения Чебурашки. На празднике для детей подготовлены творческие мастер-классы, интерактивные игры и спортивные эстафеты. Желающие смогут поучаствовать в квесте «В поисках домика друзей» и творческом конкурсе по мотивам мультфильма Чебурашка.

Также состоится шествие в карнавальных костюмах, благотворительная ярмарка и поздравление именинника. Самых активных гостей ждут подарки. призы и раздача шаров не оставят равнодушным ни одного гостя.

Праздник начнется в 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.