Ливень, гроза и резкое похолодание ожидаются в Москве в среду

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде, которая ожидается в столице с 18 часов 23 апреля до 12 часов 24 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В мегаполисе прогнозируются дождь, местами ливень и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Также ожидается понижение среднесуточной температуры на 5-7 градусов.

Водителям в непогоду рекомендовали сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей. Также на дороге следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Машины посоветовали парковать подальше от деревьев.

Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Еще не стоит оставлять детей без присмотра.