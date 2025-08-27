Лицей Реутова вошел в рейтинг лучших школ России

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» городского округа Реутов вошло в престижный рейтинг 300 лучших школ России, составленный рейтинговым агентством RAEX. Это достижение стало важным показателем высокого уровня конкурентоспособности выпускников и подтвердило качество образовательных программ, реализуемых в стенах учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обновленном рейтинге RAEX за 2025 год реутовский лицей занял 249-е место среди лучших общеобразовательных учреждений страны. Рейтинг формируется на основе доли выпускников, поступивших в ведущие вузы России — вузы, признанные флагманами отечественного высшего образования. В отличие от рейтинга по масштабу, учитывающего общий объем поступивших, данный список делает акцент именно на качество подготовки учащихся и их способность успешно конкурировать при поступлении.

Согласно данным RAEX, в прошлом году в список вошли 32 школы из Московской области, а в 2025 году их число увеличилось до 36. Такое расширение говорит о возрастающем уровне среднего образования в регионе, в частности — о значительном вкладе образовательных учреждений, таких как реутовский Лицей.

Рейтинг выполняет двойную функцию: он не только помогает родителям в выборе школы, предоставляя объективную и структурированную информацию, но и служит ориентиром для самих школ, способствуя развитию и формированию среды здоровой конкуренции в образовательной сфере.

Для Лицея городского округа Реутов попадание в число лучших страны стало результатом системной работы педагогов, внимательного отношения к индивидуальной траектории образовательного процесса каждого ученика и постоянного стремления к улучшению. Это не только подтверждает высокие стандарты учреждения, но и задает вектор развития на будущее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.