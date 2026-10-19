Лицей №1 в Павловском Посаде отметил 140-летие

История лицея началась в 1886 году с земской школы в деревне Филимоново — ныне микрорайоне Павлово-Посадского округа. Сегодня комплекс объединяет ранее самостоятельные школы №24 и №7, детский сад №23 и Эколого-биологический центр.

В лицее работают 60 учителей, 12 воспитателей и 12 педагогов дополнительного образования. Здесь учатся 1000 школьников и более 200 дошкольников. Допобразованием охвачены свыше 90% лицеистов.

Три года подряд лицей входит в «зеленую зону» рейтинга школ Подмосковья. По итогам 2025–2026 учебного года он занял третье место в округе, а в 2026 году вошел в четверку лучших школ области по показателю «Социальная активность».

Среди тысяч выпускников — Андрей Викторович Прокунин, двукратный чемпион мира по летнему биатлону, мастер спорта России международного класса. Ученики побеждают и занимают призовые места в творческих конкурсах, включая фестиваль «Юные таланты Московии». Баскетбольная команда стала чемпионом Школьной лиги Московской области 2026 года.

Директор Павел Олегович Грязнов — лауреат премии губернатора Подмосковья «Лучший по профессии» в сфере образования (2025), награжден благодарностью президента Российской Федерации.

Лицей — опорная школа Подмосковья по внедрению федеральных основных образовательных программ, реализации Единой модели профориентации и проекта «Математические классы Подмосковья». Он также является региональной инновационной площадкой по формированию демократической культуры подростков, базовой школой Финансового университета при правительстве Российской Федерации и штабом Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области.

Лицей участвует в проектах «Школа полного дня», «Цифровые классы Подмосковья», «Предпрофессиональные классы», «Математическая школа полного дня». На юбилее педагогов поблагодарили за вклад в развитие лицея и образования округа.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.