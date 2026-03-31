Лицей № 1 в Ступино объявил набор в 5-й кадетский класс

Пока одни школьники выбирают между робототехникой и футболом, в Ступине нашлось место для тех, кто готов совмещать математику со строевой подготовкой, бальными танцами, пением и духовным просвещением. С 1 апреля лицей № 1 открывает набор в пятый кадетский класс — туда, где уроки истории соседствуют с бальными па, а строевая подготовка идет рука об руку с вокалом.

Приемная кампания в кадетский класс лицея № 1 начнется в Ступине с первым днем апреля. Подать документы можно по предварительной записи — телефон горячей линии размещен на официальном сайте школы. Конкурсный отбор проведет приемная комиссия под руководством директора: в нее войдут педагоги, воспитатели, медик и психолог.

Учебный план в кадетском классе заточен под две дисциплины. Математика и история здесь идут углубленно — база для тех, кто после девятого класса захочет двигаться дальше. Вне уроков расписание не менее плотное. Строевая подготовка, основы военного дела, занятия бальными танцами и хор «Виват, кадеты!» — в списке внеурочной активности нашлось место и дисциплине, и творчеству.

«В кадетский класс принимают всех, кто закончил четвертый класс в этом году. Ни национальность, ни пол значения не имеют», — пояснили в администрации лицея.

Чтобы попасть в число кандидатов, родителям предстоит собрать пакет документов. Помимо заявления на имя директора и анкеты кадета, потребуются характеристика на ребенка, копии свидетельства о рождении и паспортов родителей, личное дело с итогами успеваемости, медицинская справка формы 086/У и сертификат о прививках. Тем, кто имеет право на льготы, нужно приложить подтверждающие бумаги.

Отбор проходит с учетом мнения самого ребенка — после собеседования. В лицее добавили: перед подачей документов семью обязательно знакомят с уставом учреждения и локальными актами, которые регулируют жизнь кадетского класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.