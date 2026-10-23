Лицеисты Воскресенска приняли участие в программе «Славянское чудо»

Ученики лицея имени Н. И. Макарова в Воскресенске 21 октября посетили тематические мероприятия об истории, богатстве и развитии русского языка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МУ «Центр развития культуры» провели для учащихся лицея имени Н. И. Макарова мероприятия, посвященные русскому языку. Работники ДК «Цементник» организовали познавательную программу «Славянское чудо».

Пятиклассники и шестиклассники обсудили судьбу русского языка и вспомнили слова В. Белинского об употреблении иностранных слов. Также они разобрали высказывание поэта Кайсына Кулиева о связи языка и народа.

«Сохранение языка — это сохранение народа. Если умирает язык, умирает народ», — писал Кайсын Кулиев.

Лицеисты разделились на команды и выполнили задания по школьной программе: подобрали синонимы и антонимы, расставили ударения, просклоняли слова и расшифровали фразеологизмы. В упорной борьбе победил 6 «Б» класс.

Методисты центра культуры и досуга «Москворецкий» подготовили для пятиклассников встречу «Давайте любить русский язык!». Школьники обсудили изменения в речи, языковые нормы прошлых веков и современные иностранные заимствования. Участники задавали вопросы и делились мнениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.