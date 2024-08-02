Лицеисты из Сергиева Посада стали призерами международной олимпиады по физике

Подведены итоги XXXI Международной олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике имени М. А. Алексеева, которая прошла в Малой академии наук Республики Саха (Якутия). Ученики Сергиево-Посадского физико-математического лицея Мария Каратаева и Михаил Юрченко стали обладателями дипломов III степени в олимпиаде по физике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основными целями олимпиады являлись стимулирование развития интеллектуального потенциала школьников и молодежи, привлечение к занятию фундаментальными науками, расширение форм международного сотрудничества и общения. Олимпиада по физике проходила в очном формате в два этапа: теоретический тур и экспериментальный.

Подготовку команды лицея в течение всего учебного года осуществляли учитель физики Елена Шаткова, учитель математики Людмила Чумичева. Сопровождал и поддерживал ребят в течение всей олимпиады учитель физики Дмитрий Морозов.

Учащиеся лицея в рамках олимпиады побывали в туристическом комплексе «Царство вечной мерзлоты» в Якутске, представляющем собой нетающий ледник внутри горы с выставкой ледяных фигур и аттракционами. Об истории и культуре Якутии и северных народов ребятам рассказали на выставке в музее археологии и этнографии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.