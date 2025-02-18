Лицеисты из Подмосковья посетили академию ветеринарной медицины с экскурсией

Агротехнологический класс Нестеровского лицея Рузского муниципального округа был приглашен на день открытых дверей в Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ректор вуза Сергей Позябин поприветствовал участников встречи, рассказал о правилах приема в академию. Деканы факультетов представили информацию о направлениях обучения вуза и востребованности студентов и выпускников на рынке труда. Лицеисты побывали на экскурсии в «ФосАгро», лабораториях для проведения научных исследований, в палеонтологическом музее и музее паразитологии. На кафедрах Анатомии и Пищевой инженерии и технологии продуктов здорового питания.

Ребят везде радушно встречали, проводили мастер-классы преподаватели, научные работники академии. В виварии школьники увидели лошадей, коров, овец, кроликов. Современное оборудование позволяет научиться оказанию помощи больным животным.

В завершении мероприятия лицеисты получили проспекты с информацией для абитуриентов и сладкие подарки.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа «Образование».

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