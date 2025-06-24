Лица без гражданства получили возможность служить в армии России
Госдума разрешила лицам без гражданства служить по контракту в ВС РФ
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В третьем чтении Государственная Дума приняла закон, разрешающий лицам, не имеющим гражданства, заключать контракт с российской армией, сообщает «Царьград».
Согласно новому закону, вносятся поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Они дают право лицам без гражданства подписывать контракты для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и других воинских формированиях.
В сопроводительных документах к закону подчеркивается, что целью является расширение потенциального числа контрактников в армии.