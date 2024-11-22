Литературный час «Веселая страна Николая Носова» провели в Красногорске

В Центральной детской библиотеке Красногорска прошел литературный час, посвященный творчеству Николая Носова. На встречу пришли дошкольники детского сада № 32. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребят познакомили с книгами писателя и рассказали о его произведениях, таких как «Затейники», «Фантазеры», «Живая шляпа» и других. Дети посмотрели мультфильм по рассказу «Огурцы», который помог им лучше понять сюжет и героев.

После просмотра мультфильма ребята с интересом рассматривали книги Николая Носова. Они узнали о приключениях Дениски Кораблева и его друзей, а также о том, как важно быть честным и ответственным.

Литературный час позволил детям окунуться в мир весёлых и увлекательных историй, которые учат добру, дружбе и взаимопониманию. Творчество Николая Носова продолжает радовать юных читателей своими яркими и запоминающимися образами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.