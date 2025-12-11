Литературное объединение «Крылья» в Жуковском отметило 50-летний юбилей

Юбилей Литературного объединения «Крылья» отметили в Доме ученых ЦАГИ. На празднике присутствовали заместитель главы округа Ольга Алферова, председатель совета депутатов Юрий Прохоров, президент Академии народного искусства России Владимир Гуторкин и представители творческой студии поэзии «Крылья».

Ольга Алферова пожелала коллективу объединения дальнейшего процветания и творческих успехов. Она подчеркнула, что «Крылья» — это не просто литературный кружок, а символ высокого полета мысли и творчества в Жуковском.

Литературное объединение «Крылья» было создано в 1975 году на базе гуманитарных структур Общества «Знание» и Общества книголюбов. С ноября 2018 года творческая студия поэзии «Крылья» действует как самостоятельная группа под руководством Виталия Борисовича Краснова, ветерана ЦАГИ и члена Союза писателей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учитьс — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.