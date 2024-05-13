«Литературная почта» откроется 16 мая на Книжном салоне в Петербурге

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Жители и гости Санкт-Петербурга смогут воспользоваться «Литературной почтой» на Книжном салоне. Она заработает 16 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект, созданный изданием и «Почтой России», включает в себя бесплатную отправку авторских открыток в любой регион РФ.

Карточки буду украшены рисунками участников конкурса городской Общественной палаты «Подарок Петербургу — городу будущего» и работами пациентов НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера.

По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, в текущем году «Литературную почту» приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, а также к Году семьи.

«Также у всех гостей тематического пространства будет возможность передать свои пожелания донорам крови благодаря городскому проекту „Культурное донорство“» — подчеркнул он.

На территории общественного пространства предусмотрят фотозону и детские уголки. Все желающие смогут посетить салон с 16 по 19 мая с 12:00 до 19:00.