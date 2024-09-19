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Лису с подозрением на бешенство обнаружили в одном из СНТ Ступина

Территориальное ветеринарное управление № 5 Московской области сообщило, что в СНТ «Металлург-8» городского округа Ступино обнаружили лису с признаками, характерными для бешенства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Бешенство — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему животных и людей. Болезнь протекает остро, сопровождается неврологическими расстройствами, агрессивностью и, как правило, приводит к летальному исходу.

Основным путем передачи вируса бешенства являются укусы инфицированных животных. Чаще всего переносчиками опасного вируса становятся дикие животные, такие как лисы, еноты, а также бездомные собаки и кошки. Особенно высок риск заражения в весенне-летний период.

К сожалению, на сегодняшний день эффективных методов лечения бешенства не существует. Именно поэтому профилактика заболевания играет ключевую роль. Ежегодная вакцинация домашних животных — это надежная защита от смертельно опасной инфекции.

«Если вас укусило или оцарапало животное, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Тщательно промойте рану с мылом и обработайте антисептиком. Врач оценит ситуацию и назначит необходимый курс профилактических прививок», — предупреждают ветеринары.

Специалисты отмечают, что чем раньше начата профилактика, тем выше вероятность предотвратить развитие заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.