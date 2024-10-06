Листовки с поздравлениями Путину с днем рождения появились на улицах в Генуе

В итальянском городе Генуя расклеили листовки с портретом главы российского государства Владимира Путина с надписью по-русски и по-итальянски «С днем рождения, президент», сообщает ТАСС .

Инициатива исходит от общественно-политической ассоциации Contronarrazione и журналиста Винченцо Лоруссо, который является основателем Telegram-канала «Донбасс Италия». По его словам, всего в городе расклеили около 100 листовок в поддержку российского лидера.

«В ближайшие дни мы готовим еще одну акцию, которая выражает мнение большинства итальянцев, но оно скрывается СМИ мейнстрима», — добавил Лоруссо.

В понедельник, 7 октября, российский президент Владимир Путин отпразднует свой день рождения. В 2024 году главе государства исполнится 72 года. В прошлом году президент отметил свой день рождения на рабочем месте.