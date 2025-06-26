Лисовец заявил, что россияне начали покупать свои бренды за неимением выбора
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Стилист Владислав Лисовец заявил, что отечественные бренды смогут составить конкуренцию импортным товарам.
Как отметил специалист, раньше россияне не было достаточно патриотично при выборе одежды. Для граждан было привычно идти покупать вещи, там где дешевле, что и предлагали западные бренды.
По мнению Лисовца, тогда большинство людей не обладало достаточной верой в российское производство одежды и отечественные бренды. Однако в последнее время за неимением выбора россияне начали интересоваться и покупать свои бренды.
«Поэтому мы начинаем говорить: „Как круто! У нас, оказывается, свои бренды такие хорошие“. Но нам ещё года два-три нужно, и потом, в том состоянии, в котором западные бренды от нас ушли, они могут возвращаться»», — отметил стилист в эфире радио Sputnik.