«Лишний пиар»: религиовед оценил идею запретить сатанизм* в России

Доктор философских наук, профессор ПСТГУ, исследователь российского сектантства Александр Дворкин заявил, что решение Верховного суда и Генпрокуратуры признать «Международное движение сатанизма»* экстремистским может обернуться только лишним и вредным пиаром, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Нет такой организации — „международное движение сатанизма“*, нет единой сатанинской секты. Есть разные группы — они обычно достаточно малочисленны, — которые исповедуют сатанизм*. Некоторые из них могут это как-то обозначать в своем названии, но далеко не все это делают», — сказал эксперт.

По его словам, этот запрет лучше сопроводить списком законодательно запрещенных групп, но для этого потребуется большое глубокое исследование.

Иногда понятие сатанизма* ошибочно используют как общий негативный термин к разным опасным движениям, подчеркнул профессор.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.