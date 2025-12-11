Лишней «фигурой» в рождественской композиции стал беглец из Ганы

сегодня в 23:03

В Италии преступник пытался спрятаться в рождественском вертепе

В итальянском городке Галатоне разыскиваемый преступник попытался скрыться, затаившись среди фигур в рождественском вертепе — традиционной композиции, изображающей сцену Рождества Христова, сообщает РИА Новости .

Подозрительную деталь первым заметил мэр города Флавио Филони.

«Я заметил кое-что, что сначала принял за ее часть. Деталь, которая выглядела безобидной, но оказалась крайне важной», — рассказал Филони.

Мужчину, находившегося в помутненном состоянии сознания, в итоге уговорили покинуть композицию, чтобы не создавать угрозы общественному спокойствию.

Прибывшие полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний уроженец Ганы, который находился в розыске по обвинению в нанесении побоев. После задержания он был передан в руки правосудия.



