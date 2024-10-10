Липовую аллею высадили в поселке Запрудня Талдомского округа

сегодня в 09:57

На улице Карла Маркса и улице Пролетарской в поселке Запрудня Талдомского округа высадили липовую аллею, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь прошла акция по озеленению, в ходе которой лесничие местного филиала ГКУ МО «Мособллес» совместно неравнодушными жителями, желающими внести свой вклад в улучшение экологии и благоустройство территории, и представителями администрации высадили молодые липы. Участники славно потрудились на улице Карла Маркса и улице Пролетарской.

Высаженные липы не только украсят город, но и станут символом единства запруднинцев и их заботы о будущем.

Для озеленения городских улиц, скверов, парков, общественных мест и частных территорий использовать липовые деревья уже традиционно. Ведь большинство ее свойств легко можно назвать преимуществами:

декоративность;

устойчивость к агрессивным факторам города: загазованность, пыль, грязь;

морозостойкость и возможность произрастать в самых практически любых климатических условиях;

благоухание медовыми ароматами во время цветения;

неприхотливость и легкая приживаемость даже во взрослом состоянии;

стойкость к болезням вредителям;

гармоничное сочетание с другими древесными породами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.