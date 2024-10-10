Липовую аллею высадили в поселке Запрудня Талдомского округа
Фото - © Пресс-служба Талдомского г.о.
На улице Карла Маркса и улице Пролетарской в поселке Запрудня Талдомского округа высадили липовую аллею, сообщает пресс-служба администрации округа.
Здесь прошла акция по озеленению, в ходе которой лесничие местного филиала ГКУ МО «Мособллес» совместно неравнодушными жителями, желающими внести свой вклад в улучшение экологии и благоустройство территории, и представителями администрации высадили молодые липы. Участники славно потрудились на улице Карла Маркса и улице Пролетарской.
Высаженные липы не только украсят город, но и станут символом единства запруднинцев и их заботы о будущем.
Для озеленения городских улиц, скверов, парков, общественных мест и частных территорий использовать липовые деревья уже традиционно. Ведь большинство ее свойств легко можно назвать преимуществами:
- декоративность;
- устойчивость к агрессивным факторам города: загазованность, пыль, грязь;
- морозостойкость и возможность произрастать в самых практически любых климатических условиях;
- благоухание медовыми ароматами во время цветения;
- неприхотливость и легкая приживаемость даже во взрослом состоянии;
- стойкость к болезням вредителям;
- гармоничное сочетание с другими древесными породами.
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