Лингвист Голицын заявил, что россияне стали чаще материться

Жители РФ все чаще начали использовать в повседневной речи мат. Брань — инструмент, которым нужно уметь пользоваться, однако современные люди используют его чаще, чем нужно, рассказал лингвист-переводчик Павел Голицын.

Он считает, что чрезмерное применение мата происходит из-за морально-психологического состояния россиян. Чем более эмоционально люди реагируют на определенные события, тем «крепче» выражаются.

Голицын допустил, что в настоящее время россияне чаще матерятся из-за СВО. Конфликт с Украиной заставляет многих жителей страны чувствовать напряжение, беспокоиться о родных и близких, живущих в приграничных регионах или служащих в зоне спецоперации.

Ситуация, по мнению лингвиста, объединяет россиян. Люди, у которых никто не служит в зоне СВО, тоже помогают солдатам и болеют за них. На фоне конфликта эмоциональные рамки стираются. Сдерживать собственные эмоции людям становится сложнее.

«Я сейчас работаю специалистом по охране труда и промышленной безопасности, так что часто общаюсь с рабочими, в том числе и о спецоперации. И с уверенностью могу сказать, что их выражения стали крепче и эмоциональнее, потому что эта тема очень животрепещущая», — заявил Голицын «Вечерней Москве».

