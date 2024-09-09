Лимонная кислота и мел: россиянам озвучили, как удалить ржавчину с одежды

Ржавчину следует выводить с одежды или обуви сразу, поскольку потом с этими пятнами будет справиться не так просто. Общественная Служба Новостей поделилась советами, как это сделать эффективно и в домашних условиях.

Хороший вариант — прибегнуть к помощи перекиси водорода, которая подойдет даже для борьбы с застарелыми пятнами. Раствор справится с ржавчиной на хлопковых, льняных, трикотажных изделиях, а также на одежде из вискозы или полиэстера.

С текстиля удобно удалять ржавчину при помощи лимонной кислоты. Для этого в 100 миллилитрах воды необходимо полностью растворить 40 граммов кислоты, после чего намочить раствором ватный диск или салфетку. Далее следует утюгом прогладить изделие с изнаночной стороны, включив режим «паровой удар».

Со свежими пятнами также отлично справляются мел и глицерин. В таком случае в 60 миллилитрах воды нужно растворить 100 граммов мела и 100 миллиметров глицерина, нанести средство на ржавчину, поместить вещь в пакет на всю ночь и затем просушить ее при комнатной температуре, после чего постирать руками с хозяйственным мылом.