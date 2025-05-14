Ликсутов: высокотехнологичный робоцентр открылся в ОЭЗ «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» открылась производственная площадка, целиком посвященная выпуску отечественных промышленных роботов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что производственные мощности робоцентра на площадке «Печатники» составляют свыше 1,7 тыс. кв. м.

«В разных отраслях промышленности уже применяются искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные комплексы. Дальнейшему развитию высокотехнологичных производств будет способствовать открытие в ОЭЗ „Технополис Москва“ единой площадки, где инженеры и ученые будут совместно разрабатывать, собирать и тестировать промышленных роботов. Объем инвестиций в проект составил свыше 164 млн рублей», — уточнил Ликсутов.

Уникальный проект реализован предприятием, локализованным в ОЭЗ, — компанией «ТЕХНОРЭД», специализирующейся на выпуске роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения.

«На базе робоцентра функционирует высокотехнологичная лаборатория для тестирования и испытаний технологий, которая позволит ускорить цикл производства инновационных продуктов от идеи до внедрения. Эта площадка станет ядром и фундаментом для создания ключевого робототехнического кластера в Центральном федеральном округе и обеспечит выполнение 30 % целей национального проекта „Средства производства и автоматизации“», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал более подробно о компании «ТЕХНОРЭД», которая функционирует в особой экономической зоне.

«Компания „ТЕХНОРЭД“ работает в ОЭЗ „Технополис Москва“ с 2024 года. Свою продукцию она поставляет как столичным предприятиям, так и предприятиям Самары, Смоленска, Челябинска, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Ввод в эксплуатацию современного робоцентра позволит компании до 2030 года выпустить до 30% высокотехнологичных типовых роботизированных решений и произвести до 25 тыс. роботов», — добавил он.

В портфеле предприятия — запатентованные разработки, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги или являются единственными в своем роде.

«Наши типовые роботизированные системы решают проблемы дефицита квалифицированных кадров, увеличивают эффективность и гибкость производственных процессов, способствуя динамичному развитию и конкурентоспособности отечественной промышленности и экономики. Открытие робоцентра будет способствовать созданию эффективной экосистемы для развития отечественной робототехники и выходу на новый уровень технологического суверенитета», — заключил генеральный директор компании «ТЕХНОРЭД» Артем Лукин.