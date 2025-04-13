Ликсутов: в технополисе Москвы разработали и выпустили гоночные болиды

В особой экономической зоне «Технополис Москва» разработали и выпустили высокоскоростные автомобили для профессиональных гонщиков и автолюбителей, доступные в двух версиях —«спорт» и «город». Дизайн кузова стилизован под «Москвич 401», а под капотом установлен двигатель ВАЗ-21126, при этом наружные панели изготовлены из композитных материалов, сообщил заместитель Мэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает развитие отечественного автопрома, включая спортивное направление. В ОЭЗ «Технополис Москва» уже формируется кластер электромобилестроения, а в скором времени будет запущено и автомобильное производство.

«Сегодня в ОЭЗ Москвы производят широкий ассортимент продукции для автотранспорта: от датчиков температуры до электрогрузовиковых гоночных автомобилей. Конструкторское бюро „АртЛайн Технолоджи“ представило новые уникальные болиды, кузов которых напоминает „Москвич 401“. Мощность двигателя новинок — от 150 до 400 лошадиных», — отметил Ликсутов.

Он уточнил, что эти автомобили способны разгоняться до 260 км/ч, а набор скорости с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды.

Машины уже прошли все необходимые испытания, получили сертификацию и готовы к эксплуатации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, новые модели представляют собой двухместные гоночные «Формулы», закрытые кузовными панелями из композитных материалов, которые подвергаются исключительно аэродинамическим нагрузкам.

«В основе конструкции –углепластиковый монокок и внедренная в него сварная алюминиевая рама, к которой сверху прикреплен каркас безопасности. Двигатель, подготовленный компанией „АртЛайн Технолоджи“, оснащен системой смазки с сухим картером и масляным

радиатором. За основу взят серийный двигатель ВАЗ-21126», — отметил», — сказал Гарбузов.

Автомобиль также получил независимую подвеску и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Генеральный директор «АртЛайнТехнолоджи» Александр Нестеров рассказал, что механическая трансмиссия включает двухдисковое

сухое сцепление и 6-ступенчатую секвентальную кулачковую коробку передач с дифференциалом повышенного трения.

«Управление КПП осуществляется с помощью подрулевых лепестков. В салоне — 8 сопел вентиляции и плафон освещения на потолке. Установлены сидения с обивкой оригинального дизайна, приборная панель, центральная консоль, трубы каркаса безопасности», — пояснил Нестеров.

Гоночные автомобили, созданные резидентом столичной ОЭЗ, участвуют в региональных и национальных соревнованиях, включая

Российскую серию Кольцевых Гонок, Moscow Classic Grand Prix, Кубок РоссииAkhmat Race и Чемпионат Московской области.

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, компания-производитель болидов базируется на площадке «Печатники» с 2014 года. Производственные мощности предприятия занимают более 1 тыс. кв. м.