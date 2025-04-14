Ликсутов: в технополисе Москвы проходит международная акция «Сад памяти»

Особая экономическая зона «Технополис Москва» поддержала Международную акцию «Сад памяти», приуроченную к победе в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, организованная Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы, проходит с 2020 года, а в текущем году ее запустили 18 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по распоряжению градоначальника Сергея Собянина в честь 80-летия Победы в столице запланированы мемориальные мероприятия, выставки, концерты, а также научные и образовательные проекты. Москва участвует в акции «Сад памяти» уже шестой год подряд. В этом году к ней присоединилась ОЭЗ «Технополис Москва».

«На зеленоградской площадке „Алабушево“ управляющая компания столичной ОЭЗ уже высадила более 1,2 тыс. деревьев, которые символизируют жизнь и связь поколений. В ближайшее время новые зеленые насаждения появятся и на других площадках», — сказал Ликсутов.

В годы Великой Отечественной войны на месте Зеленограда проходила линия обороны Москвы. Битва за столицу стала одним из крупнейших сражений Второй мировой, где немецкие войска впервые понесли значительные потери.

«Помимо социальной составляющей акции, „Сад памяти“ помогает решать вопросы, связанные с экологией, восстановлением зеленого фонда города. Управляющая компания ОЭЗ „Технополис Москва“ уже высадила на площадке „Алабушево“ ели, сосны, клены, березы, липы, ивы, яблони», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В ОЭЗ «Технополис Москва» начались масштабные мероприятия в честь 80-летия Победы и Года защитника Отечества. В преддверии праздника организованы тематические выставки, а в ближайшее время состоятся патриотические акции — возложение цветов и венков к памятникам погибших воинов, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.