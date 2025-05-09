Ликсутов: в «Технополисе Москва» почтили память павших в годы ВОВ

В День Победы представители Совета ветеранов АЗЛК, сотрудники предприятий и управляющей компании особой экономической зоны «Технополис Москва» возложили цветы к монументу в честь работников автозавода имени Ленинского комсомола. Об этом сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

«Наши деды и прадеды, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны и трудившиеся в тылу, — пример доблести, чести и отваги. Сохранять память о тех трагических событиях, чтить погибших на войне, защищать историческую правду — наша общая задача. В ОЭЗ „Технополис Москва“ в год 80-летия Победы прошли патриотические акции, были открыты тематические выставки, а 9 мая состоялась церемония возложения цветов к памятнику работникам завода имени Ленинского комсомола», — сказал Ликсутов.

Монумент был установлен в 2021 году возле площадки «Печатники» на территории бывшего автозавода. Центральная фигура композиции — рабочий с винтовкой в руках, уходящий на фронт, — олицетворяет подвиг заводчан в военные годы.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов, в годы ВОВ значительную часть оборудования предприятия эвакуировали на Урал, а оставшиеся цеха переоборудовали для выпуска военной продукции.

«Здесь ремонтировали детали для танков Т-60, Т-70М, Т-34-76, а также артиллерийские орудия, в том числе пушки ЗИС-2. Памятник работникам АЗЛК — это незримая нить между поколениями столичных промышленников», — сказал Гарбузов.

В этом году впервые церемония возложения цветов прошла и у братской могилы в селе Алабушево, где покоятся бойцы 8-й гвардейской и 354-й стрелковых дивизий.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что на территории современного Зеленограда в военные годы проходила линия обороны Москвы.

«Осенью 1941 года бойцы этих дивизий героически сражались за столицу. 9 Мая — это день особой гордости. Память о подвиге предков объединяет нас, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности и двигаться вперед», — пояснил Дегтев.