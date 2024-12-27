Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новогодний каток

Сегодня в «Печатниках» особой экономической зоны «Технополис Москва» впервые открылся бесплатный ледовый каток для сотрудников промышленных компаний и москвичей. Ледовая арена площадью свыше 800 квадратных метров одновременно вмещает 140 человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать новогоднее настроение и организовывать больше праздничных мероприятий для горожан. Так, на площадке „Печатники“ столичной особой экономической зоны мы открыли каток для сотрудников „Технополис Москва“ и жителей города», — рассказал Максим Ликсутов.

Работать ледовая арена будет ежедневно с 11:00 до 23:00 часов. 31 декабря площадку можно посетить с 11:00 до 18:00, 1 января 2025 года — с 14:00 до 23:00. Мастер-классы будут проводиться до февраля — с расписанием можно ознакомиться на сайте.

«Уже сейчас все желающие могут посетить площадки особой экономической зоны „Технополис Москва“, где разместились масштабные праздничные декорации, фотозоны и другие новогодние украшения. Каток станет одной из главных точек притяжения, которая объединит промышленников и жителей столицы. На катке предусмотрены пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения, а также фудтраки с горячими блюдами и напитками», — сказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.