Ликсутов: в ОЭЗ «Технополис Москва» готовятся к Новому году

Для сотрудников столичной ОЭЗ и москвичей приготовили новогодние активности, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что все желающие могут воспользоваться почтовыми ящиками «Зимняя почта» и отправить праздничные открытки или письмо, сделать снимки в необычных фотозонах, а также полюбоваться техно-елками.

«Центром притяжения для жителей города станет площадка „Печатники“ столичной особой экономической зоны. Здесь разместились праздничные фотозоны, почтовые ящики для отправки новогодних открыток и писем, 12-метровые нарядные ели и другие украшения», — прокомментировал Ликсутов.

Известно, что к приближающемуся празднику было украшено свыше 20 локаций ОЭЗ «Технополис Москва», включая входные группы, контрольно-пропускные пункты, ресепшен демонстрационные и другие зоны.

«В этом году мы решили дать возможность москвичам стать еще ближе к индустриальному сектору и организовали различные новогодние активности на территории ОЭЗ „Технополис Москва“. Например, в рамках фестиваля „Зима в Москве“ на площадках „Печатники“, „Алабушево“ и „Руднево“ установили специальные почтовые ящики „Зимняя почта“. Каждый желающий может безвозмездно отправить поздравительную открытку или письмо друзьям и близким», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

После праздников игрушки и декор будут направлены на переработку, что поспособствует сокращению объема отходов.

Помимо этого, пятый год подряд в особой экономической зоне «Технополис Москва» проходит конкурс «Техноелки». Он объединяет резидентов, которые креативно рассказывают о своих технологических компаниях и производимой продукции с использованием главного атрибута новогоднего праздника — елки.

«Трудовые коллективы предприятий ОЭЗ Москвы с каждым годом все активнее участвуют в оформлении пространств своих площадок. Это свидетельствует о росте вовлечённости и стремлении совместными усилиями создать не только атмосферу праздника, но и представить свою продукцию. Лидерами голосования в 2024 году стали „НИИМЭ“, „ОнкоТаргет“, „НМ-Тех“, „Некс-Т“ и „БФС“. Приз зрительских симпатий достался новогодней инсталляции компании „Систэм Электрик“. Для участия в конкурсе предприятиям необходимо было применять нестандартные технические и декоративные решения в оформлении, учитывая при этом целостность композиции и художественную выразительность», — резюмировал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.