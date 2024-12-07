Ликсутов: в Москве установили первые «промышленные» елки

Столицу впервые украсили новогодними елками, которые оформлены в промышленной тематике. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем создавать в городе праздничную атмосферу к Новому году. В этом году в столице впервые установили „промышленные“ елки. Они украшены игрушками, каждая из которых представляет отрасль московской промышленности», — рассказал Максим Ликсутов.

Он добавил, что до 15 января все желающие смогут не только полюбоваться промышленными елками, но и благодаря им узнать новое о московских производствах.

Елки расположили в популярных у жителей и гостей столицы местах. Одну из них установили в деловом центре «Москва-Сити», а другую — на ВДНХ.

«Праздничные деревья высотой 12 метров украшены игрушками в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в Москве товаров. Это не только красиво, но и символично, ведь Москва — исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 4,5 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены более 750 тыс. человек. Каждый год в городе открывают порядка 150 крупных, средних и малых предприятий, на которых выпускают различные товары, наращивают объемы производства и внедряют инновации.