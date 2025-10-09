Ликсутов: в Москве наградили лучших промышленников

В честь Дня московской промышленности прошла торжественная церемония награждения сотрудников производственных компаний столицы, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Лауреатами стали работники 8 предприятий пищевой, машиностроительной, космической, автомобилестроительной и других отраслей.

«В индустриальном секторе столицы занят каждый 10-й работающий житель Москвы. Это почти 755 тыс. человек, которые ежедневно производят самую разную продукцию: от продуктов питания и одежды до компонентов космических ракет. Сердце развития высокотехнологичной промышленности — особая экономическая зона „Технополис Москва“. Благодаря всеобъемлющей поддержке города в столице активно растет промпроизводство», — уточнил Ликсутов.

На данный момент в Москве реализуется комплекс мер, нацеленных на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. В городе есть комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий.

«Главный ресурс любой отрасли — это люди, настоящие профессионалы, которые создают инновации и формируют будущее страны. Мы ценим каждого специалиста и понимаем: успех отрасли невозможен без их труда, опыта и преданности своему делу. В этом году работники восьми столичных промышленных предприятий получили почетные звания. Среди них представители пищевой, машиностроительной, космической, автомобилестроительной и других отраслей», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

За вклад в развитие пищевой индустрии и достигнутые трудовые успехи орденом Почета был награжден коллектив акционерного общества «Московский мельничный комбинат № 3».

Победителями в номинации «Почетный работник промышленности города Москвы» стали начальник участка ремонта и обслуживания технологического оборудования «Альфа Автоматив Техноложиз» Леонид Бордиян и начальник цеха обеспечения колбасной оболочкой и вспомогательными материалами Останкинского мясоперерабатывающего комбината Светлана Головлева.

Лучшим специалистом в отрасли признан начальник штампозаготовительного цеха московского машиностроительного завода «АВАНГАРД» Анатолий Наумов и заместитель генерального директора, главный инженер «НПО „ГЕЛИЙМАШ“» Юрий Тимофеев.

Звание «Почетный деятель науки и техники города Москвы» было присвоено заместителю генерального директора ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова» Александру Луковникову.

Почетным работником информационных технологий и связи в Москве стал руководитель группы разработки «Топ Системы» Антон Анищенко.

Ведущий научный сотрудник Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и информационных систем Олег Хромов получил звание «Почетный изобретатель города Москвы».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем московской промышленности. Ежегодно он отмечается 7 октября.