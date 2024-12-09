Ликсутов: в индустриальном парке «Руднево» будут делать образовательные дроны

В столице выпуск образовательных беспилотных комплексов линейки «Геоскан Пионер» будет запущен компанией «Геоскан», сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Производственная площадка откроется в индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» в 2025 году. Помимо беспилотных комплексов, там будут производить программно-аппаратные комплексы для организации соревнований «Геоскан Арена» и комплектующих к ним.

«Компания „Геоскан“ разместит производство образовательных беспилотных комплексов в индустриальном парке „Руднево“ на площади около 5 тыс. кв. м. Она будет работать в тесном взаимодействии с располагающейся по соседству специализированной площадкой практической подготовки колледжей Москвы. Это гарантирует прикладной характер обучения специалистов, их быстрое погружение в процессы, а также бесшовный переход от студенческой практики к постоянной работе», — уточнил Ликсутов.

Компания инвестирует свыше 150 млн рублей в ремонт и техническое оснащение производственных площадей. В Москве будут реализованы все технологические операции, которые сейчас выполняются в Санкт-Петербурге.

Центр пилотирования БАС

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» реализуют ряд образовательных проектов в области беспилотных авиасистем. На территории индустриального парка «Руднево» функционирует Центр пилотирования БПЛА, который готовит операторов дронов.

«Центр пилотирования БАС возглавляет Федерация гонок дронов России. Он оснащен всем необходимым оборудованием для обучения — инструменты для сборки дронов, комплектующие, компьютеры с соответствующим программным обеспечением и симуляторы, а также сами летательные аппараты. Планируется, что ежегодно обучение в Центре будут проходить не менее 500 человек. Кроме того, в рамках федерального проекта „Кадры для БАС“ Центр подготовит 2500 преподавателей региональных школ и колледжей, в которых внедрены учебные программы по разработке, производству и эксплуатации беспилотников», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Достижения Москвы в индустриальном развитии

Продолжительность федеральной образовательной программы «Оператор наземных средств управления БПЛА», осуществляемой на территории индустриального парка «Руднево», варьируется от 72 до 250 академических часов, из которых 80% составляют практические занятия.

«За несколько лет Москва совершила большой рывок в индустриальном развитии, решая важнейшую задачу формирования кадрового потенциала для промышленности. Наличие рядом столь масштабного центра подготовки специалистов делает производственную площадку в „Руднево“ очень перспективной. „Геоскан“ в этом сотрудничестве может предложить многолетний опыт разработки БАС, глубокое знание технологии и процессов крупносерийного производства на всех его этапах и собственные новаторские решения», — заключил гендиректор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

Компания «Геоскан» с 2017 года активно развивает образовательное направление, популяризируя применение дронов в рамках учебного процесса.