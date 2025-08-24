Ликсутов: создан онлайн-каталог изделий из особой экономической зоны Москвы

В рамках особой экономической зоны «Технополис Москва» был разработан электронный каталог товаров «Сделано в ОЭЗ». На этой платформе можно найти подробную информацию о более чем 5,8 тыс. видах продукции, выпускаемой свыше чем 230 компаниями-резидентами столичной ОЭЗ, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития промышленной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что, в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина, потребителей информируют о промышленном потенциале столицы, используя современные цифровые инструменты. С этой целью правительством Москвы был создан новый онлайн-каталог.

«Он может быть полезен как предприятиям, желающим расширить свое производство с помощью продукции из особой экономической зоны „Технополис Москва“, так и жителям города, которые хотят узнать больше о столичных товарах. Всего на сайте представлено свыше 5,8 тыс. изделий», — рассказал Ликсутов.

Размещен каталог на официальном сайте особой экономической зоны «Технополис Москва» в специальном разделе «Сделано в ОЭЗ». Выпускаемая резидентами продукция на портале систематизирована по отраслям. Каждая позиция содержит описание товара, его ключевые свойства и фотографию.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, мегаполис уделяет приоритетное внимание поддержке и продвижению высокотехнологичных продуктов столичной промышленности. В тесной кооперации с Правительством Москвы компании постоянно демонстрируют свои передовые разработки на различных площадках.

«Например, сейчас на форуме „Территория будущего. Москва 2030“ в рамках выставки „Та самая Москва“ посетители могут ознакомиться с инновационными изделиями предприятий ОЭЗ „Технополис Москва“. Среди них, например, аккумуляторная батарея, чип для транспортных карт, а также полетный микроконтроллер для беспилотных систем», — пояснил Гарбузов.